Balıkesir'de terör operasyonu; 4 gözaltı (2)
2ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren E.K. ve A.N.'nın yakalandığı operasyon kapsamında Y.H.E.T. ve A.A. da gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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