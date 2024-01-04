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        Balıkesir'de terör operasyonu; 4 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:08
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        Balıkesir'de terör operasyonu; 4 gözaltı (2)
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        2ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren E.K. ve A.N.'nın yakalandığı operasyon kapsamında Y.H.E.T. ve A.A. da gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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