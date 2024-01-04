Balıkesir'de terör operasyonu; 4 gözaltı (2)

2ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren E.K. ve A.N.'nın yakalandığı operasyon kapsamında Y.H.E.T. ve A.A. da gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.