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        Balıkesir'de terör operasyonu; 2 gözaltı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:20
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        Balıkesir'de terör operasyonu; 2 gözaltı
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye uyruklu E.K. ile A.N.'nin PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde Suriye-Haseke-Kamışlı ve Rojava bölgelerinde terör örgütü YPG/YPJ içerisinde özel eğitim alıp, terör örgütünün sözde asayiş birimleri içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. 2 şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden E.K.'nin 'hırsızlık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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