Erdek Körfezi'nde "denizlerin doğal filtresi" genç pinalara rastlandı Marmara Denizi'nin güneyindeki Erdek Körfezi'nde dalış yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Akdeniz Havzası'na özgü endemik bir kabuklu midye türü olan ve saatte 6 litre deniz suyunu filtre ederek arıtılamayan atıkları temizleyen genç pinalar tespit ettiklerini bildirdi.

Marmara Denizi'nin güneyindeki Erdek Körfezi'nde dalış yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Akdeniz Havzası'na özgü endemik bir kabuklu midye türü olan ve saatte 6 litre deniz suyunu filtre ederek arıtılamayan atıkları temizleyen genç pinalar tespit ettiklerini bildirdi.

Sarı, gazetecilere, geçen yıl kasım ayında yaşanan fırtınanın ardından bazı pinaların sahile vurduğu Erdek ilçesi Düzler mevkisinden yaptıkları son dalışta, suyun altındaki canlıları gözlemlediklerini söyledi.

Deniz tabanında yavru pinaların varlığını gözlemlediklerini, bunun Marmara Denizi'nin geleceği adına umut verici olduğunu ifade eden Sarı, pinaların dünyada sadece canlı popülasyon olarak Marmara'da kalan endemik bir tür olduğunu dile getirdi.

İklim değişikliğine bağlı olarak 2016-2019 yıllarında görülen hastalık sonucu Çanakkale Boğazı'ndan Cebelitarık Boğazı'na kadar denizlerdeki pinaların tamamına yakını ölmesine rağmen Marmara'nın özel yapısının bu tür için kurtarıcı olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Marmara'daki pina popülasyonu sağlıklı şekilde yaşıyor. Biz de geçen yıl bir proje başlatmıştık. Bu proje ile hem pinaları sayıyoruz hem de sürekli olarak yeni dalışlar yaparak yeni pinaların oluşumunu takip etmeye çalışıyoruz. 2024 yılının ilk gününde, Erdek Körfezi'nde daha önce toplu ölümler gördüğümüz bir bölgede pinaların son durumunu tespit etmek için çalışma yaptık. Yaptığımız 40 dakikalık bu dalış esnasında 50'den fazla yavru pinanın, bölgede deniz tabanına tutunduğunu ve yaşadığını gördük. Sayımımızı yaptık ve pinaların o bölgede gayet sağlıklı şekilde yaşadıklarını tespit etmiş olduk. Bu bizi çok mutlu etti."

- "Deniz suyu sıcaklığı olağanın üstünde seyrediyor"

Pinaların, arıtılmadan denize gönderilen suları temizleyen, müsilaj oluşumunu engelleyen canlılar olduğunu anlatan Sarı, Marmara Denizi'nin onlar için son sığınak olduğunu kaydetti.

Deniz çayırlarının da korunması gerektiğine dikkati çeken Sarı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dalış esnasında yine üzülerek gördük ki deniz suyu sıcaklığı olağanın üstünde seyrediyor. 2022 yılının 1 Ocak günü de dalış yapmıştım ve o zaman deniz suyu sıcaklığı Erdek Körfezi’nde 8,5 ila 9 dereceydi. Erdek Körfezi'ndeki deniz suyu sıcaklığı şu anda 12 derece, yani geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda bu çok üstünde bir rakam. Denizin bu kadar ısınıyor olması iyiye işaret değil. Deniz suyu sıcaklıklarının artması, sürekli olarak karşılaştığımız birtakım meteorolojik afetlerin daha sık ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Diğer taraftan da deniz suyu sıcaklıkları, bizim de denize arıtmadan gönderdiğimiz kirlilik yükü bağlamında da artıyor. Bu ekosistemin daha çok etkilenmesine, denizdeki bütün yaşamın etkilenmesine neden olabilir. Bunu da dikkatle takip etmemiz gerekiyor."