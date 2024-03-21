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        Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

        BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 23:46 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:50
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        Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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        BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Dursunbey ilçesinde bir caminin duvarında küçük çapta hasar oluşurken, başka bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

        Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.20'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre Dursunbey ilçesinde bulunan Adaören Camii'nin duvarlarında hafif hasar oluşurken, başka herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. AFAD ve ilgili kurum görevlileri, saha çalışmalarını sürdürüyor.

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