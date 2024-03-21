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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:28
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat üzerine Gömeç, Ayvalık ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

        Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, ölçüm kaşığı, tabanca ve buna ait şarjör, 13 tabanca fişeği, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ele geçirildi.

        Şüpheliler E.O, D.K, O.K, S.K. ve Y.D. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O, D.K, O.K. ve Y.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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