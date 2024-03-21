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        Kazdağları eteklerinde kızılçam fidanları toprakla buluşturuldu

        Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerine fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:10
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        Kazdağları eteklerinde kızılçam fidanları toprakla buluşturuldu
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        Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerine fidan dikimi yapıldı.

        Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Kazdağları eteklerinde Talimalanı mevkisinde "Geleceğimiz, nefesimiz, yeşil vatanımız için" sloganı ile 150 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaymakam Ahmet Odabaş ile ilçedeki çeşitli okullardan öğrencilerin ve daire müdürlerinin katıldığı etkinlikte konuşan Edremit Orman iletme Müdür Yardımcısı Ulaş Ahatoğlu, fidanların dikiminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.

        Ahatoğlu, dikilen her bir fidanın 10 kişinin oksijen ihtiyacını karşıladığını söyledi.

        Etkinliğe katılan öğrencilerden Busa Ceren Uygun, "İlk defa bir toprağa dokunmak, havaya, doğamıza bir katkı sağlamak bu benim için çok heyecan vericiydi. Kaymakamımızla, milli eğitim müdürümüzle birlikte yapmak bizim için daha hoştu. Bu çok iyi hissettirdi hani sınav senemizde böyle olması daha güzeldi." dedi.

        Ceren Çimen ise, "Bugün Kazdağları'na ağaç dikmeye geldik. Tam böyle şey gibi hissettirdi, bence hani böyle köy havası, huzur, mis gibi kokuyor ağaçlar. Bahar geldi. Bence çok güzeldi." diye konuştu.

        Azra Mutlu da şunları söyledi:

        "Çok güzel bir duyguydu. Kazdağları zaten çok güzel; atmosfer olarak da, oksijen olarak da zengin bir yerde yaşıyoruz. Bu yüzden buna katkıda bulunmaktan memnuniyet duydum. Fidan dikmek çok güzel bir his, geleceğe aktarılması adına hem de gelecek nesillere birlikte bir katkımızın olmasından çok mutlu oldum."

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