Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Tespit edilen 3 zanlının adreslerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 10 bin 288 sentetik hap, 49 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör, 24 fişek, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Karesi, Altıeylül ve Burhaniye ilçelerinde operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.