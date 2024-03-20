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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:58 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:58
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Karesi, Altıeylül ve Burhaniye ilçelerinde operasyon düzenledi.

        Tespit edilen 3 zanlının adreslerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 10 bin 288 sentetik hap, 49 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör, 24 fişek, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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