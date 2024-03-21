Bandırma'da Türk Ocakları Şubesi kuruldu

Heyette, Murat Ayan, Prof. Dr. Mehmet Karayaman, Doç. Dr. Ahmet Güven, Doç. Dr. Serap Toprak, Doç. Dr. Musa Bayır, Üstün Taşdemir, Ümit Doğan ve Dilek Ayan da yer aldı.

Kuru, Türk Yurdu dergisinden bir seçkiyi Aksakal'a hediye etti.

Aksakal ise Bandırma'nın kültürel ve sanatsal cemiyet hayatında yer alacak bir milli sivil toplum kuruluşu olarak Türk Ocaklarının önemine işaret ederek, iyi niyet temennilerini iletti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.