Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırma'da Türk Ocakları Şubesi kuruldu

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Ocakları Şubesi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırma'da Türk Ocakları Şubesi kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Ocakları Şubesi kuruldu.

        Hakan Kuru başkanlığında oluşturulan Türk Ocakları Bandırma Şubesi yönetimi, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'a ziyarette bulundu.

        Kuru, ziyarette, Bandırma Türk Ocaklarının Milli Mücadele döneminde ilçedeki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Aksakal ise Bandırma'nın kültürel ve sanatsal cemiyet hayatında yer alacak bir milli sivil toplum kuruluşu olarak Türk Ocaklarının önemine işaret ederek, iyi niyet temennilerini iletti.

        Kuru, Türk Yurdu dergisinden bir seçkiyi Aksakal'a hediye etti.

        Heyette, Murat Ayan, Prof. Dr. Mehmet Karayaman, Doç. Dr. Ahmet Güven, Doç. Dr. Serap Toprak, Doç. Dr. Musa Bayır, Üstün Taşdemir, Ümit Doğan ve Dilek Ayan da yer aldı.

        Şubenin, kamu yararına çalışan dernek statüsünde yakın zamanda faaliyetlerine başlayacağını bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü çete üyesi çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü çete üyesi çıktı!
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de yıllarca mağarada yalnız yaşayan adam öldü
        Balıkesir'de yıllarca mağarada yalnız yaşayan adam öldü
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'in kırsal mahallesinde her ramazan kapı kapı iftar yemeği ikram e...
        Balıkesir'in kırsal mahallesinde her ramazan kapı kapı iftar yemeği ikram e...
        Bandırmaspor'da ikinci Yusuf Şimşek dönemi
        Bandırmaspor'da ikinci Yusuf Şimşek dönemi
        Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan basın açıklaması
        Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan basın açıklaması