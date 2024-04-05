AK Parti, Manyas'ta 2'nci kez itiraz etti
BALIKESİR'in Manyas ilçesinde AK Parti, CHP'li Ahmet Duru'nun kazandığı belediye seçimlerine ikinci kez itiraz etti.
BALIKESİR'in Manyas ilçesinde AK Parti, CHP'li Ahmet Duru'nun kazandığı belediye seçimlerine ikinci kez itiraz etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ahmet Duru, 6 bin 101 oy ile Manyas Belediye Başkanlığı'na seçildi. AK Parti sonuçlara itiraz etti ancak Manyas İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Karar sonrası AK Parti İlçe Başkanlığı, bu kez Balıkesir İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi verdi. Buradan çıkacak karara göre, AK Parti'nin YSK'ya itiraz edeceği öğrenildi. Manyas'ta AK Parti'nin adayı İbrahim Koman, 5 bin 758 oyla seçimi 2'nci sırada tamamlamıştı.
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