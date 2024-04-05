Havran'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Balıkesir’in Havran ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası kadın, ekipler tarafından bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Dereören Mahallesi'nde yaşayan S.B'nin (65) eve dönmemesi nedeniyle çevrede arayan yakınları, ona ulaşamayınca jandarmayı arayıp yardım istedi.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 3 asayiş ve bir jandarma komando timi ile bir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi, iz takip köpeği ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlattı.