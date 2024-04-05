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        Havran'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

        Balıkesir'in Havran ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası kadın, ekipler tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:44
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        Havran'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu
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        Balıkesir’in Havran ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası kadın, ekipler tarafından bulundu.

        İlçeye bağlı kırsal Dereören Mahallesi'nde yaşayan S.B'nin (65) eve dönmemesi nedeniyle çevrede arayan yakınları, ona ulaşamayınca jandarmayı arayıp yardım istedi.

        Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 3 asayiş ve bir jandarma komando timi ile bir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi, iz takip köpeği ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlattı.

        Mahallenin Akgedik mevkisinde bulunan kadın, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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