Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş görevi devraldı

CHP'den Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, görevi Selman Hasan Arslan'dan devraldı.

Partililerle Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşüyle belediye binasına gelen Ertaş, dua edilmesinin ardından çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra makama geçen Ertaş, Arslan'dan görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, hizmetlerinden dolayı Selman Hasan Arslan ve Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Ertaş, "31 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz demokrasi şöleninde kendim ve ekibim adına tercih edilmenin mutluluğunu, sizler adına da gururunu yaşıyorum. Şimdi sıra, Edremit zamanı, Balıkesir zamanı ve Türkiye’de bir, beraber olma zamanı geldi." dedi.