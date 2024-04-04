Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş görevi devraldı

        CHP'den Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, görevi Selman Hasan Arslan'dan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 18:58 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş görevi devraldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'den Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, görevi Selman Hasan Arslan'dan devraldı.

        Partililerle Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşüyle belediye binasına gelen Ertaş, dua edilmesinin ardından çiçeklerle karşılandı.

        Daha sonra makama geçen Ertaş, Arslan'dan görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, hizmetlerinden dolayı Selman Hasan Arslan ve Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.

        Ertaş, "31 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz demokrasi şöleninde kendim ve ekibim adına tercih edilmenin mutluluğunu, sizler adına da gururunu yaşıyorum. Şimdi sıra, Edremit zamanı, Balıkesir zamanı ve Türkiye’de bir, beraber olma zamanı geldi." dedi.

        Arslan da Edremit'in daha da güçleneceğinden emin olduklarını dile getirerek, Ertaş ve meclis üyelerine başarılar diledi.

        Mehmet Ertaş, annesi Hatice Ertaş'ın elini öperek makamına geçtikten sonra tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Altında bir rekor daha!
        Altında bir rekor daha!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        İşte ilk 11'ler!
        İşte ilk 11'ler!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de cam silerken 6. kattan düşen kadın öldü
        Balıkesir'de cam silerken 6. kattan düşen kadın öldü
        Oyuncu Zafer Algöz'ün babası Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Oyuncu Zafer Algöz'ün babası Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Zafer Algöz'ün babası son yolculuğuna uğurlandı
        Zafer Algöz'ün babası son yolculuğuna uğurlandı
        Balıkesir'de mazbatasını alan Akın: Belediye binasına CHP bayrağı asanlar h...
        Balıkesir'de mazbatasını alan Akın: Belediye binasına CHP bayrağı asanlar h...
        Bandırma Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi
        Bandırma Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi
        Balıkesirspor - Sebat Gençlikspor: 4-1
        Balıkesirspor - Sebat Gençlikspor: 4-1