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        Balıkesir'de cam silerken 6. kattan düşen kadın öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6. kattaki evinin camını silerken düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 18:08 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:08
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        Balıkesir'de cam silerken 6. kattan düşen kadın öldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6. kattaki evinin camını silerken düşen kadın hayatını kaybetti.

        17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir binanın 6. katında ikamet eden Nurhan Doğan (60), cam silmek üzere apartman boşluğuna bakan pencereye çıktı.

        Pencereyi sildiği esnada dengesini kaybeden Doğan, apartman boşluğuna düştü.

        Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, zemin kattan Nurhan Doğan'ın düştüğü yere ulaştı.

        Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemenin ardından Doğan'ın cesedi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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