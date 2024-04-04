Zafer Algöz'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde hayatını kaybeden oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz (87), kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Annesi Güner Algöz'ü (83), 8 Mart'ta kaybeden oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz de önceki gün, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cevdet Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Caminin avlusunda taziyeleri kabul eden Zafer Algöz'ü, müzisyen Hüsnü Şenlendirici, yazar Can Yılmaz, oyuncular Erkan Can, Bülent Şakrak ve Umut Kurt ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.