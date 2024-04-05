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        Sındırgı'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:14
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        Sındırgı'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Sındırgı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçeye uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşılan araçta arama yaptı.

        Araçta 7,01 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ve hassas terazi ele geçirildi.

        Söz konusu araçta bulunan şüpheliler Ahmet B, Tunahan G, Seyit A.S. ve Emre B'yi gözaltına alan ekipler, uyuşturucunun temin edildiği İzlem K'yi de yakaladı.

        Bu kişinin evinde ise 2,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 5,33 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza hap ve 7 uyuşturucu içme aparatı bulundu.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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