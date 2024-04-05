Sındırgı'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Bu kişinin evinde ise 2,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 5,33 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza hap ve 7 uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Söz konusu araçta bulunan şüpheliler Ahmet B, Tunahan G, Seyit A.S. ve Emre B'yi gözaltına alan ekipler, uyuşturucunun temin edildiği İzlem K'yi de yakaladı.

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