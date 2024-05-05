Ayvalıkgücü ilk maça çıkıyor

TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Play-Off'un ilk turuda evinde Edirnespor'u normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılarla 5-4 yenerek eleyen Ayvalıkgücü Belediyespor yarın ikinci turun ilk sınavında 52 Orduspor FK'ya konuk olacak. Yeni Ordu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Rakibini 10 Mayıs Cuma günü rövanşta konuk edecek Ayvalık ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Bu turu geçen takım grup finalinde Aliağa Futbol'la karşılaşacak. İki takım arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşmayı da Ordu temsilcisi 1-0 ve 4-1'lik skorlarla kazandı. 52 Orduspor, Play-Off'un ilk turunda İnegöl KafKasspor'u yine seri penaltılarla eledi.