Çantaya dikili pelüş oyuncaktan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

BALIKESİR’de kadın polisin dikkati sayesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde Türkmenistan uyruklu G.J. (39) adlı kadının çantasında ve üzerine dikili olan pelüş oyuncağın içinde uyuşturucu ele geçirildi. G.J. ile araç sürücüsü A.Ç. (63) gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karesi ilçe merkezindeki uygulama noktasında yaptıkları yol denetiminde bir otomobili durdurdu. Otomobildeki Türkmenistan uyruklu A.Ç. (63) ile yanındaki G.J. adlı kadının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sırada G.J.’nin çantası, kadın polis memurunun dikkatini çekti. Polis memuru, ünlü bir markaya ait çantanın üzerine pelüş oyuncak dikildiğini fark etti. Kendisinin de çantalara ilgisi olduğu belirtilen polis, durumdan şüphelenip arama yaptı. Aramada hem çantada hem de pelüş oyuncağın içinde 130 gram eroin, 300 gram metamfetamin, 50 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen A.Ç. ve G.J. gözaltına alındı.