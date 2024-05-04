Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Üniversiteli kadın motosikletçi cesaretiyle hemcinslerine örnek oluyor

        Balıkesir'de küçük yaşlarda hayalini süsleyen mavi renk motosikletine kavuşan üniversite öğrencisi, güvenlik tedbirlerini önceleyerek yaptığı sürüşlerle hemcinslerine örnek teşkil ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:13 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteli kadın motosikletçi cesaretiyle hemcinslerine örnek oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de küçük yaşlarda hayalini süsleyen mavi renk motosikletine kavuşan üniversite öğrencisi, güvenlik tedbirlerini önceleyerek yaptığı sürüşlerle hemcinslerine örnek teşkil ediyor.

        Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıfa devam eden 23 yaşındaki Selina Yağmur Özen, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kask ve diğer ekipmanların kullanımı, güvenli sürüş gibi konularda çektiği videoları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Özen, cesaretiyle de kadın sürücülere örnek oluyor.

        Özen, yaptığı açıklamada, 250 cc'lik motosikletinin hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

        "İki teker" ilgisinin küçük yaşlarda babasının elektrikli bisikletiyle başladığını belirten Özen, "Daha sonra babamla bir gün motosiklet bayisine gittik. Oradaki motosikletleri gördüm. Bunun ardından motosikletlere hayranlığım ve tutkum artmaya başladı. Babamdan bana bir motosiklet almasını istedim ve ehliyetimi aldım. Artık istediğim her yere motosikletle gidebiliyorum." diye konuştu.

        Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı birçok kişi tarafından tanındığını, bazı takipçilerinin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini dile getiren Özen, trafikte motosiklet sürücülerinin varlığı konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

        Şu ana kadar aynı marka ve modelde 3 motosiklet sahibi olduğunu aktaran Özen, "3'ü de maviydi. Maviyi çok seviyorum ve markasının rengi de mavi olduğu için hep bu renkte motosiklet kullandım." dedi.

        Balıkesir'de motosiklet kullanan birçok kadın sürücünün bulunduğunu kaydeden Özen, "Kimse 'yapamam' diye düşünmesin. Herkes bunu başarabilir. Balıkesir'de benim gibi motosiklet kullanan kadınlardan oluşan grubumuz var. Şu anda 26 kişiyiz. Okula bile motosikletle gidiyorum. Zaten motosiklet trafikte kolaylık sağlıyor. Herkese tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'de özellikle şehirler arası yollarda motosiklet kullanımının sürüş keyfi ve ulaşım kolaylığından dolayı arttığına dikkati çeken Özen, motosiklet kazalarında ölüm oranını düşüren yol kenarlarındaki "motorcu dostu" bariyerlerin artırılmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Üniversitelilerden Gazze için açlık grevi
        Üniversitelilerden Gazze için açlık grevi
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Babasını tüfekle öldürdü
        Babasını tüfekle öldürdü
        Erdek'te sağanak etkili oldu
        Erdek'te sağanak etkili oldu
        Balıkesir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Balıkesir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        BAÜN'deki uluslararası sempozyumda fikri mülkiyet hukukundaki güncel gelişm...
        BAÜN'deki uluslararası sempozyumda fikri mülkiyet hukukundaki güncel gelişm...
        Sındırgılı 70 yaşındaki "diplomalı terzi" mesleğini sürdürüyor
        Sındırgılı 70 yaşındaki "diplomalı terzi" mesleğini sürdürüyor