Üniversiteli kadın motosikletçi cesaretiyle hemcinslerine örnek oluyor

Balıkesir'de küçük yaşlarda hayalini süsleyen mavi renk motosikletine kavuşan üniversite öğrencisi, güvenlik tedbirlerini önceleyerek yaptığı sürüşlerle hemcinslerine örnek teşkil ediyor.

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıfa devam eden 23 yaşındaki Selina Yağmur Özen, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kask ve diğer ekipmanların kullanımı, güvenli sürüş gibi konularda çektiği videoları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Özen, cesaretiyle de kadın sürücülere örnek oluyor.

Özen, yaptığı açıklamada, 250 cc'lik motosikletinin hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

"İki teker" ilgisinin küçük yaşlarda babasının elektrikli bisikletiyle başladığını belirten Özen, "Daha sonra babamla bir gün motosiklet bayisine gittik. Oradaki motosikletleri gördüm. Bunun ardından motosikletlere hayranlığım ve tutkum artmaya başladı. Babamdan bana bir motosiklet almasını istedim ve ehliyetimi aldım. Artık istediğim her yere motosikletle gidebiliyorum." diye konuştu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı birçok kişi tarafından tanındığını, bazı takipçilerinin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini dile getiren Özen, trafikte motosiklet sürücülerinin varlığı konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediğini vurguladı.