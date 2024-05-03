Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Erdek'te sağanak etkili oldu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:31 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdek'te sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı.

        İlçe merkezinde akşam saatlerinde bastıran sağanakla birlikte yer yer dolu da görüldü, şimşekler geceyi aydınlattı.

        Sağanak nedeniyle su baskınları oldu.

        Dolu ve sağanağa yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açabilmek için uzun süre çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Komisyon İliç için toplandı
        Komisyon İliç için toplandı
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Balıkesir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        BAÜN'deki uluslararası sempozyumda fikri mülkiyet hukukundaki güncel gelişm...
        BAÜN'deki uluslararası sempozyumda fikri mülkiyet hukukundaki güncel gelişm...
        Sındırgılı 70 yaşındaki "diplomalı terzi" mesleğini sürdürüyor
        Sındırgılı 70 yaşındaki "diplomalı terzi" mesleğini sürdürüyor
        Ayvalıkgücü tam yol devam
        Ayvalıkgücü tam yol devam
        Balıkesir'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında öğrenciler Kazdağları'nı t...
        Balıkesir'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında öğrenciler Kazdağları'nı t...
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 10 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 10 şüpheli yakalandı