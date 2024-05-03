Erdek'te sağanak etkili oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı.
İlçe merkezinde akşam saatlerinde bastıran sağanakla birlikte yer yer dolu da görüldü, şimşekler geceyi aydınlattı.
Sağanak nedeniyle su baskınları oldu.
Dolu ve sağanağa yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açabilmek için uzun süre çalıştı.
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