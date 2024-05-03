Balıkesir'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında öğrenciler Kazdağları'nı temizledi

Etkinliğe katılan öğrenciler ise bu çalışmada yer almakta mutluluk duyduklarını ifade ederek, ormanları temiz tutmanın yangınları önlemek için önemine dikkati çekti.

Etkinlikte konuşan Odabaş, ormanların özellikle çocukların olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

Orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca bütün illerde gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler Kazdağları'ndaki ormanlık alanda çöp topladı.

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