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        Balıkesir'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında öğrenciler Kazdağları'nı temizledi

        Orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca bütün illerde gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler Kazdağları'ndaki ormanlık alanda çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:49
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        Balıkesir'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında öğrenciler Kazdağları'nı temizledi
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        Orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca bütün illerde gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler Kazdağları'ndaki ormanlık alanda çöp topladı.

        Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ve öğrenciler, Kazdağları'nda piknikçilerin bıraktığı atıkları temizledi.

        Etkinlikte konuşan Odabaş, ormanların özellikle çocukların olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Ormanlarımız geleceğe bırakacağımız yeşil vatan bugün sizlere mirasımız olacak. Önce sizlerin bunun kıymetini bilmeniz lazım. Öncelikle temiz tutmamız, korumamız lazım. Yaz sezonuna giriyoruz, ateşten, yangından ormanlarımızı korumamız lazım."

        Etkinliğe katılan öğrenciler ise bu çalışmada yer almakta mutluluk duyduklarını ifade ederek, ormanları temiz tutmanın yangınları önlemek için önemine dikkati çekti.

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