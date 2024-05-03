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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 10 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:37
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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 10 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü 92 ekip ve 402 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı.

        Uygulamada 2 bin 10 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 372 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlendi.

        Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 zanlı yakalandı.

        Trafik denetimlerinde ise 90 araç sürücüsüne toplam 348 bin 235 lira idari para cezası kesildi, 23 araç trafikten menedildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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