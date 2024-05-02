Sahte sitelerden oto yedek parça satışı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise flash bellek, 4 cep telefonu, 4 sim kart ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilere ait lüks otomobile ilişkin tedbir kararı uygulandı.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülen çalışmada, sahte internet sitelerinden oto yedek parça satışı ve villa kiralama vaadiyle kapora isteyen zanlıların, 40 kişiyi yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Balıkesir merkezli operasyonda, sahte internet sitelerinden oto yedek parça satışı ve villa kiralama bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.