Balıkesir'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 metrelik kuyuya düşen inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde yol kenarında bulunan kuyuya ineğin düştüğü yönündeki ihbar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Sındırgı Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kuyuya inerek ineği halata bağladı.
Yapılan çalışmalar sonucu inek, iş makinesi yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkarıldı.
Çıkarılan inek, sahibi Adnan Yaşar İlhan'a teslim edildi.
