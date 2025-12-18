Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 metrelik kuyuya düşen inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:37 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 metrelik kuyuya düşen inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde yol kenarında bulunan kuyuya ineğin düştüğü yönündeki ihbar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Sındırgı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kuyuya inerek ineği halata bağladı.

        Yapılan çalışmalar sonucu inek, iş makinesi yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkarıldı.

        Çıkarılan inek, sahibi Adnan Yaşar İlhan'a teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da dev sazan balığı yakalandı Sazan yakalayan balıkçıları Karaca i...
        Sındırgı'da dev sazan balığı yakalandı Sazan yakalayan balıkçıları Karaca i...
        Balıkesir'de kuyuya düşen inek kurtarıldı
        Balıkesir'de kuyuya düşen inek kurtarıldı
        Yıkım sırasında enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular Konteyner d...
        Yıkım sırasında enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular Konteyner d...
        Balıkesirspor tutulmuyor
        Balıkesirspor tutulmuyor
        Ayvalıkgücü'nün Play-Off inadı
        Ayvalıkgücü'nün Play-Off inadı
        Sındırgı'da deprem sonrası yıkımlar sürüyor
        Sındırgı'da deprem sonrası yıkımlar sürüyor