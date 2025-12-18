Sındırgı'da deprem sonrası yıkımlar sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından hasar gören binalara yönelik yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe merkezinde Nadir Açıksöz İşhanı olarak kullanılan 4 katlı bina ile Camicedit Mahallesi'nde bulunan 4 ve 5 katlı iki bina ekipler tarafından yıkıldı.

Kısa sürede gerçekleştirilen yıkım sırasında, Camicedit Mahallesi Yağpazarı Sokak'taki bir konteyner dükkan zarar gördü.

Esnafın yıkım sırasında konteyner dükkanda bulunmadığı bildirildi.

İlçede riskli yapıların yıkımının süreceği öğrenildi.