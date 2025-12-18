Habertürk
        Sındırgı'da deprem sonrası yıkımlar sürüyor

        Sındırgı'da deprem sonrası yıkımlar sürüyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından hasar gören binalara yönelik yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        18.12.2025 - 11:41
        Sındırgı'da deprem sonrası yıkımlar sürüyor
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından hasar gören binalara yönelik yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Bu kapsamda, ilçe merkezinde Nadir Açıksöz İşhanı olarak kullanılan 4 katlı bina ile Camicedit Mahallesi'nde bulunan 4 ve 5 katlı iki bina ekipler tarafından yıkıldı.

        Kısa sürede gerçekleştirilen yıkım sırasında, Camicedit Mahallesi Yağpazarı Sokak'taki bir konteyner dükkan zarar gördü.

        Esnafın yıkım sırasında konteyner dükkanda bulunmadığı bildirildi.

        İlçede riskli yapıların yıkımının süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

