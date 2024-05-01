Ayvalıkgücü'nde Play-Off heyecanı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 52 puanla üçüncü sırayı elde ederek mütevazı kadrosuyla üst üste ikinci kez Play-Off oynamayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın rakibi Edirnespor'u ilk turda ağırlayacak.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 52 puanla üçüncü sırayı elde ederek mütevazı kadrosuyla üst üste ikinci kez Play-Off oynamayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın rakibi Edirnespor'u ilk turda ağırlayacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda rakibini yenerse 52 Orduspor FK - İnegöl Kafkasspor eşleşmesinin galibiyle grup finali yolunda karşılaşacak. Ayvalıkgücü, Edirnespor'u ilk yarının son haftasında deplasmanda 2-1, normal sezonun son maçında ise yine evinde 1-0 mağlup etmişti.
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