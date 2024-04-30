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        Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu; arama çalışmaları sonlandırıldı (3)

        İSTİHBARİÇALIŞMALAR DEVAM EDECEKKaybolduktan 312 gün sonra kemik ve kıyafet parçaları bulunan ve öldüğü DNA analizi ile kesinleşen Korhan Berzeg'e ait başka bulgulara ulaşılmak için 24 Nisan'da başlatılan arazi tarama faaliyeti, 7 gün sonra tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:33
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        Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu; arama çalışmaları sonlandırıldı (3)
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        İSTİHBARİÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

        Kaybolduktan 312 gün sonra kemik ve kıyafet parçaları bulunan ve öldüğü DNA analizi ile kesinleşen Korhan Berzeg’e ait başka bulgulara ulaşılmak için 24 Nisan’da başlatılan arazi tarama faaliyeti, 7 gün sonra tamamlandı. 3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeli ile 30 kilometrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda bulunan kafatası parçaları ve kemik parçaları ile kıyafetler DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Berzeg’in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma çok yönlü yürütülürken, hayvan saldırısı ve cinayet ihtimalini değerlendiren yetkililer, bundan sonraki süreçte istihbari çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

        Öte yandan bu sabah avukatları ile birlikte Armutlu Mahallesi’nde gelen Korhan Berzeg’in kızı Nisa Helen Berzeg, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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