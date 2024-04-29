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        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri aranıyor; 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu (2)

        KIYAFETLERVE 1'İ KAFATASI OLMAK ÜZERE 3 KEMİK PARÇASI BULUNDUBalıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde, kaybolduktan 312 gün sonra eşyaları ve kemikleri bulunan Korhan Berzeg'e ait kemik ve eşyaların arama çalışmaları bugün de sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:55
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        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri aranıyor; 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu (2)
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        KIYAFETLERVE 1'İ KAFATASI OLMAK ÜZERE 3 KEMİK PARÇASI BULUNDU

        Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde, kaybolduktan 312 gün sonra eşyaları ve kemikleri bulunan Korhan Berzeg'e ait kemik ve eşyaların arama çalışmaları bugün de sürdü. Bölgede çalışmalarına devam eden Jandarma Komando ekipleri, bugün, insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait kıyafetlere ulaştı. Arama çalışmalarına yarın devam edeceği açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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