Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri aranıyor; 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu (2)

KIYAFETLERVE 1'İ KAFATASI OLMAK ÜZERE 3 KEMİK PARÇASI BULUNDU

Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde, kaybolduktan 312 gün sonra eşyaları ve kemikleri bulunan Korhan Berzeg'e ait kemik ve eşyaların arama çalışmaları bugün de sürdü. Bölgede çalışmalarına devam eden Jandarma Komando ekipleri, bugün, insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait kıyafetlere ulaştı. Arama çalışmalarına yarın devam edeceği açıklandı.