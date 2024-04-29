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        Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

        Balıkesir'de, sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:13
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        Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
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        Balıkesir'de, sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince, kent merkezi ile Edremit ve Burhaniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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