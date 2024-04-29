Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince, kent merkezi ile Edremit ve Burhaniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

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