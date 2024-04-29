Balıkesir'inGönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde kaybolduktan 312 gün sonra kemikleri bulunan Korhan Berzeg'e ait kemik ve eşyaların arama çalşımaları sürüyor. Bugün yapılan aramalarda Jandarma Komando ekipleri, 1' i insana ait olduğu düşünülen kafatası kemiği olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzege'e ait eşyalara ulaştı.Arama çalışmalarına yarın devam edilecek.