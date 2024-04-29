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Balıkesir'inGönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde kaybolduktan 312 gün sonra kemikleri bulunan Korhan Berzeg'e ait kemik ve eşyaların arama çalşımaları sürüyor.
Balıkesir'inGönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde kaybolduktan 312 gün sonra kemikleri bulunan Korhan Berzeg'e ait kemik ve eşyaların arama çalşımaları sürüyor. Bugün yapılan aramalarda Jandarma Komando ekipleri, 1' i insana ait olduğu düşünülen kafatası kemiği olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzege'e ait eşyalara ulaştı.Arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
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