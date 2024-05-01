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        Balıkesir'de evinde yangın çıkan 90 yaşındaki yaşlı adam öldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:31
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        Balıkesir'de evinde yangın çıkan 90 yaşındaki yaşlı adam öldü
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde Ali Çalı'nın yalnız yaşadığı evden yükselen dumanı gören komşuları, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Dumandan etkilenen Çalı, evden çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çalı, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.

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