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        Ayvalıkgücü'nde takviyeler sürüyor

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde 3 isimle daha el sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:20
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        Ayvalıkgücü'nde takviyeler sürüyor
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde 3 isimle daha el sıkıştı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Diyarbakırspor forması giyen 28 yaşındaki eski oyuncusu Melik Yeğin, Gümüşhane Sportif'ten 20 yaşındaki santrfor Yusuf Kerem Kalkandere ve BAL ekibi Kaynaşlı Belediyespor'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Boz ile sözleşme imzaladı. Yusuf ve Emirhan'ın teknik ekip tarafından uzun süredir takip edildiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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