Erdek'te tabancayla bacağından vurulan kadın yaralandı

Kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi Hamit Nural Caddesi’nde meydana geldi. S.Ş.İ. isimli şüpheli, K.S.Ö.’nün sahibi olduğu petshopa gelerek, tabancayla ateş açtı. K.S.Ö., sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli olay yerinden otomobille kaçtı. K.S.Ö. ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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