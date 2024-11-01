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        Seyir halindeki TIR'dan 12 ton ağırlığındaki mermer blok, yola düştü

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesindeki 12 ton ağırlığındaki mermer blok, dorse kapağını kırarak yola düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 01:22 Güncelleme: 01.11.2024 - 01:25
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        Seyir halindeki TIR'dan 12 ton ağırlığındaki mermer blok, yola düştü
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        BALIKESİR’in Erdek ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesindeki 12 ton ağırlığındaki mermer blok, dorse kapağını kırarak yola düştü. Olay olduğu sırada yoldan araçlarının geçmemesi, olası can ve mal kaybını engelledi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Erdek Düzler Işıkları Kavşağı’nda meydana geldi. Erdek’ten, Bandırma istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 10 AGL 307 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan 12 tonluk mermer blok, dorsenin kapağını kırarak karayoluna düştü. Mermerin düştüğü sırada şans eseri yoldan araç geçmemesi herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Mermer bloğun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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