İsrail'in saldırısında eski eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli Abusalama: Acımız büyük

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 yıldır yerleşik olarak yaşayan Filistin uyruklu Jehad Abusalama (40), ülkesindeki eski eşi ve yaşları 13 ile 21 arasında değişen 4 çocuğunun, İsrail'in önceki gün sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği haberini aldı. Abusalama, "Acımız büyük. Filistin'de zülüm, savaş ve açlık devam ediyor. Artık Filistin'de insanlar ölmesin" dedi.

Filistinli öğretmen Mai Abusalama (42), Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Ferhat Aslan (45) internet üzerinden 3 yıl önce tanıştı. Abusalama, ardından da kız kardeşi Jehad Abusalama ile Türkiye'ye gelip, evlendi. 'Aslan' soyadını alan Mai Abusalama evlendikten sonra Edremit'te yaşarken, kardeşi de Filistin'e dönmedi. Jehad Abusalama Türkiye'de düzenini kurduktan sonra Filistin'deki eski eşinden olan çocukları Yara Ghunaim (21), Ahmet Ghunaim (19), Namara Ghunaim (16) ve Hani Ghunaim'i (13) de yanına getirmeyi planlarken, aldığı acı haberle yıkıldı. Jehad Abusalama, İsrail'in önceki gün sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlediği hava saldırısında boşandığı eşi ve 4 çocuğunun öldüğünü öğrendi.