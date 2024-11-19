Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        İsrail'in saldırısında eski eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli Abusalama: Acımız büyük

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 yıldır yerleşik olarak yaşayan Filistin uyruklu Jehad Abusalama (40), ülkesindeki eski eşi ve yaşları 13 ile 21 arasında değişen 4 çocuğunun, İsrail'in önceki gün sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği haberini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in saldırısında eski eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli Abusalama: Acımız büyük
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 yıldır yerleşik olarak yaşayan Filistin uyruklu Jehad Abusalama (40), ülkesindeki eski eşi ve yaşları 13 ile 21 arasında değişen 4 çocuğunun, İsrail'in önceki gün sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği haberini aldı. Abusalama, "Acımız büyük. Filistin'de zülüm, savaş ve açlık devam ediyor. Artık Filistin'de insanlar ölmesin" dedi.

        Filistinli öğretmen Mai Abusalama (42), Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Ferhat Aslan (45) internet üzerinden 3 yıl önce tanıştı. Abusalama, ardından da kız kardeşi Jehad Abusalama ile Türkiye'ye gelip, evlendi. 'Aslan' soyadını alan Mai Abusalama evlendikten sonra Edremit'te yaşarken, kardeşi de Filistin'e dönmedi. Jehad Abusalama Türkiye'de düzenini kurduktan sonra Filistin'deki eski eşinden olan çocukları Yara Ghunaim (21), Ahmet Ghunaim (19), Namara Ghunaim (16) ve Hani Ghunaim'i (13) de yanına getirmeyi planlarken, aldığı acı haberle yıkıldı. Jehad Abusalama, İsrail'in önceki gün sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlediği hava saldırısında boşandığı eşi ve 4 çocuğunun öldüğünü öğrendi.

        İsrail'in saldırılarında daha önce teyzesi ve kuzeni de kaybettiğini belirten Jehad Abusalama, ablasının tercümanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Filistin'de zülüm, savaş ve açlık devam ediyor. Bazı insanlar evlerde kalıyor, çıkamıyor. Türkiye güçlü bir ülke. Bu savaşı bitirebilmek için yardım edebilir. Artık Filistin'de insanlar ölmesin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Hemşire Hasan Basri Gök: Fırat Sarı'nın tanıdığı doktorlar vardı! Bebekleri onlardan alıyordu!
        Hemşire Hasan Basri Gök: Fırat Sarı'nın tanıdığı doktorlar vardı! Bebekleri onlardan alıyordu!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de coğrafi işaretli Havran mandalinasında 20 bin ton rekolte bekl...
        Balıkesir'de coğrafi işaretli Havran mandalinasında 20 bin ton rekolte bekl...
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda...
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda...
        Biri 3 tekerlekli iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Biri 3 tekerlekli iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Balıkesir'de 258 düzensiz göçmen ve 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Balıkesir'de 258 düzensiz göçmen ve 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        AK Parti Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        AK Parti Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Bandırma yeni stadyum istiyor: Taraftarlar ve yöneticiler ortak çağrı yaptı
        Bandırma yeni stadyum istiyor: Taraftarlar ve yöneticiler ortak çağrı yaptı