Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 11 ölü, 7 yaralı (3)

'HENÜZSEBEBİNİ BİLMİYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, patlamanın meydana geldiği fabrikaya gelip, yetkililerden bilgi aldı. Patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Boxer kapsül üretim tesisinin yer aldığı 700 metrekarelik alanda saat 08.00'de mesai başlamış, 08.27'de patlama meydana geliyor. Henüz sebebini bilmiyoruz. Patlamayla ilgili hemen Valimiz, Başsavcımız, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar, öncelikle canlara ulaşmayla ilgili büyük bir gayret içine girdi. Fakat patlamanın tesirinin çok güçlü olduğunu biz de tesisi gezdiğimizde gördük. O üretim bandında bulunan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybetti. 8'i kadın, 3'ü erkek olmak üzere 11 vatandaşımız vefat etti. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, ailelerine, çalışma arkadaşlarına, tüm Balıkesir'e ve ülkemize baş sağlığı diliyoruz" dedi.

'HASTALARIMIZIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK' Yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Sabah olayı Valimizden duyunca Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Gelmeden önce de son bilgileri arz ettik. Büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Kendisine süreçle ilgili bakan arkadaşlarımızla birlikte bilgi arz ediyoruz. Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Patlamanın etkisiyle vücut bütünlüğündeki gelinen noktada, arkadaşlarımız vefat sayısını 12 olarak söyleme durumunda kaldı. Cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdik. Ramazan Başsavcımız ve Adli Tıp Grup Başkanımız Samet Bey ile görüştük ve net olarak vefat sayımız 11. 7 yaralımız var. 2'si gözlemsel olarak hastanelerde, 5'i yatarak tedavi görüyor. Sağlık İl Müdürümüzle de görüştük. Hastalarımızın hayati tehlikeleri yok. İnşallah tedavilerinden sonra onları taburcu etmek en büyük arzumuz" diye konuştu.

'SABOTAJ İHTİMALİ YOK' Bakan Yerlikaya, "Sabotaj ihtimali yok. Yangının sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcımızla birlikteyiz. O da az önce ifade etti. Başsavcı vekili ve 4 arkadaşıyla beraber gerçekten titiz bir çalışma yapıyor. Konusunda uzman, dalında uzman ve burada olması gereken kim varsa onlar bir bilirkişi heyeti oluşturmuş. 7 kişiden oluşan heyetin her biri fabrikada çalışıyor. Tespitlerini ön rapor haline getirdikleri zaman, bunu başsavcılığa arz edecekler. Başsavcılık ön raporundan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Burası, büyük bir yer. 484 dönümlük bir alan. Patlamanın olduğu tesisten bir tane daha olduğu söylendi. Arkadaşlarımız, bu tür yerlerde güvenlik riskini en aza indirmek veya güvenlik riski olmayacak hale getirmek için parçalı olarak birden çok üretim tesisi yapıldığını ifade etti. Aynı tesisten bir tane daha olduğu için bilirkişi heyeti, tüm mekanların hassas incelemesini yapıyor. İdari tahkikatlar da yapılıyor. Bir mülkiye başmüfettişi, jandarmadan oluşan müfettiş heyetiyle birlikte yola çıktı. Onlar da gelecek. Buranın izin süreçleriyle ilgili tahkikatlarını yapacaklar. Çıkan raporlara göre; bunları hem sizlerle paylaşacağız hem gereken ne varsa yapacağız. Üzüntümüzden, acımızdan cümleleri peş peşe getiremiyoruz. Balıkesir başta olmak üzere tüm ülkemizin başı sağ olsun. Allah tekrarından korusun. Tedavileri süren kardeşlerimize de acil şifa diliyoruz" dedi.

'SON OLARAK AĞUSTOS AYINDA RUTİN OLARAK DENETLENMİŞTİR' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise fabrikada 615 personelin vardiya sistemiyle çalıştığını belirtti. Bakan Işıkhan, "Meydana gelen elim patlama neticesinde 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralandı. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Patlama sabah saatlerinde iş yerinin kapsül üretim bölümünde gerçekleşmiş, ilk belirlemelere göre fabrika tavanında çökme meydana gelmiş, kurtarma çalışmaları da ivedilikte başlamıştır. Bakanlık olarak olaya hemen müdahale ettik ve inceleme başlattık. Rehberlik Teftiş Başkanlığımız tarafından 3 başmüfettişimiz, SGK ve Bölge Teftiş Kurulumuz tarafından da 3'er müfettiş görevlendirilmiş durumda. Burası, 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı bir iş yeri. İş sağlığı ve güvenliği açısından periyodik olarak denetlenmiş olup, son olarak ağustos ayında rutin olarak denetlenmiştir. Bu süreçte de herhangi bir sorunla karşılaşılmamış, çok ufak birkaç eksik belirlenip, ilgililere bildirilmiş ve eksikler tamamlanmıştır. Bu tür fabrikalarda iş sağlığı güvenliği yüksek derecede önem verdiğimiz önemli bir konu. Patlamaların meydana gelebileceği çok riskli bir alan. Bu yüzden bu alanda da teftişlerimizi gerçekleştirdik. Görev yapan iş güvenliği uzmanımız ve iş yeri hekimimiz de tam zamanlı olarak fabrikada görev yapmışlardır. İhmal olup, olmadığı hukuki süreç sonunda ortaya çıkacaktır. Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımız üzerine düşeni yapacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun" açıklamalarında bulundu.

'11 DEĞERLİ KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK' Başsağlığı dileklerinde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Elim bir kaza sonucunda 11 değerli kardeşimizi kaybettik, Allah'tan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun. Ayrıca 7 kardeşimiz de yaralı. Onlara da acil şifalar diliyorum. Ailelerin ve milletimizin başı sağ olsun. Sabah haberlerin duyulmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktiflerle bakan arkadaşlarımızla Balıkesir'e hareket ettik. Burada en ciddi şekilde olayın incelenmesiyle ilgili faaliyetlerin yapıldığını bakanlarımız açıkladı. Milletimizin ve ailelerin başları sağ olsun" diye konuştu.