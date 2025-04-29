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        Ayvalıkgücü'den sert açıklama

        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen evinde Pazarspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Aliağa Futbol'a kaptıran Ayvalıkgücü Belediyespor sert bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:55
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        Ayvalıkgücü'den sert açıklama
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        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen evinde Pazarspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Aliağa Futbol'a kaptıran Ayvalıkgücü Belediyespor sert bir açıklama yaptı. Ayvalık'ın evinde 90+10'uncu dakikadaki karambolde direkten dönen topuyla beraberliğe razı olup şampiyonluğu kaçırdığı maçın ardından yaşanan saha olaylarının yankıları sürerken, yönetim isim vermeden rakibi Aliağa'yı suçladı. Ayvalıkgücü, şampiyonluğun ardından kendilerine göndermede bulunmak için Ayvalık tostu yiyen Aliağalı futbolculara da tepki gösterdi. Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Mehmet Babayiğit ve yönetim kurulu imzalı yayınlanan bildiride kulüpleriyle ilgili algı çalışması yapıldığı iddia edildi. Açıklamada, "30 hafta boyunca sadece futbol oynayarak taraflı tarafsız tüm futbol camiasının takdirini topladık. Ligin son haftalarına lider girerek ilçemize 38 yıl sonra 2'nci Lig coşkusunu yeniden yaşatmayı amaç edindik. Futbolcusuyla, teknik ekibiyle, yöneticilerimiz ve taraftarımızla tek vücut tek ses olduk. Son 3 hafta itibariyle futbol oynama niyetlerini kaybeden camiaların perde arkasında yaptıklarının kurbanı olduk. 1922 Konyaspor maçıyla başlatılan süreçte sosyal medyada kulübümüze başlatılan linç kampanyaları, videolarla algılar, Viranşehir maçındaki tehdit ve futboldan uzak saha içi olayları, Pazarspor maçıyla kaybedilen şampiyonluk. Kulübümüze ulaşan bilgilerde hep yapılmaz, dost dediğimiz camialar paranın oyuncağı olmuş. Her şey para değil, bu şehirde tüm başarılar alın teriyle kazanılmıştır. Sosyal medya aracılığıyla yapılan algılar tertemiz futbolumuza gölge düşüremeyecektir. Gerek futbolcularımızı gerek taraftarımızı aldığı talimatlarla kışkırtarak futbol dışına çeken camialar, siz bizim alın terimize gölge düşüremeyeceksiniz. Değerli Ayvalıkgücü taraftarı, bir kez daha gösterdi ki biz bize yeteriz. Biz bitti demeden bitmeyecek. Önümüzdeki Play-Off sürecinde hak ettiğimiz yere geleceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Dünya markası Ayvalık tostumuzla algı yapanlar, çoluk çocuğa boya verip stadımızda akıllarınca operasyon çekenler bu tarihi, şanlı şerefli camianın altında ezilirler. Biz ismimizi de hakkımızı da hiçbir zaman satmadık. Şimdi kenetlenme zamanı. Buradan TFF yönetimine sesleniyoruz, Play-Off sürecinde adalet istiyoruz. Şimdi Ayvalıkgücü zamanı, Ayvalıkgücü yeniden 2'nci Lig'de olacak" ifadeleri yer aldı.

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