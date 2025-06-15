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        Balıkesir'de örtü yangını

        BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:07 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:07
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        Balıkesir'de örtü yangını
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        BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde örtü yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Karakaya Mahallesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 greyder sevk edildi. Yangının ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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