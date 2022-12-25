Voleybol: Erkekler 1. Lig

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BALIKESİR (AA) - Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Dürümle TED Ankara Kolejlileri 3-0 yendi.

​​​​​​​Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini 25-23 ev sahibi takım kazandı. İkinci seti uzatmalarda 29-27 önde bitiren Balıkesir ekibi, üçüncü seti de 25-21 kazanarak rakibini 3-0 mağlup etti.

Maçı tribünden, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Kulüp Başkanı Yusuf Demirbaş ve voleybolseverler izledi.

Ankara ekibini yenerek ligde 14 puanla 9. sırada yer alan Bigadiç Belediyespor, 7 Ocak saat 14.00'te Tarım Kredi Gençlik takımını konuk edecek.

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