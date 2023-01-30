Balıkesir'de hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan hafif yaralı kurtuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yolcu otobüsüne çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
İsmail G. idaresindeki 17 ACJ 868 plakalı otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Denizkent mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Necmettin Y. kontrolündeki 34 CBV 567 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Olaydan şans eseri yaralı kurtulan sürücü İsmail G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan İsmail G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.