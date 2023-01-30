Balıkesir'de hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan hafif yaralı kurtuldu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yolcu otobüsüne çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

İsmail G. idaresindeki 17 ACJ 868 plakalı otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Denizkent mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Necmettin Y. kontrolündeki 34 CBV 567 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Olaydan şans eseri yaralı kurtulan sürücü İsmail G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İsmail G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.