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        Teksüt Bandırmaspor, Altay maçını kayıpsız geçmek istiyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da teknik sorumlu Taner Taşkın, 5 Kasım Pazar günü karşılaşacakları Altay maçının zor geçeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:07 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:22
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        Teksüt Bandırmaspor, Altay maçını kayıpsız geçmek istiyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da teknik sorumlu Taner Taşkın, 5 Kasım Pazar günü karşılaşacakları Altay maçının zor geçeceğini söyledi.

        Taşkın, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Eyüpspor deplasmanından 3 puanla dönerek ligin zirvesine tutunduklarını belirtti.

        Ligin 11. haftasında Altay ile karşılaşacaklarını anlatan Taşkın, şunları kaydetti:

        "Altay maçı zor geçecek ancak 90 dakikayı 3 puanla kapatmak istiyoruz. Hedefe gitmek istiyorsak bütün maçları kazanmamız lazım. Kağıt üzerinde biz favori olarak gözükebiliriz ama Altay son iki maçında dirençli bir oyun ortaya koydu. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Altay maçı da bunlardan biri. Bu çeşit maçlarda kazaya uğramamak gerekir. Lig 34 haftalık uzun bir maraton. Her maçta aynı direnci göstermeliyiz. Seyircimizden beklentimiz, ligin uzun bir maraton olduğunu düşünülerek her maçımızda sabırlı bir şekilde bize destek vermeleridir."

        Taşkın, Altay maçı öncesinde bordo-beyazlı takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmadığını dile getirdi.

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