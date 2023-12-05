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        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 00:06 Güncelleme: 05.12.2023 - 00:22
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        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        H.D. idaresindeki 10 ABP 318 plakalı hafif ticari araç, Gazi Osmanpaşa Mahallesi Yeni İzmir Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şaziye Öztoprak'a (64) çarptı.

        Ağır yaralanan Öztoprak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öztoprak burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Bir süre tek yönden ilerleyen trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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