Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de turşu bidonları arasında 498 gram sentetik uyuşturucu bulundu

        Balıkesir'de durdurulan bir yolcu otobüsünde, 498 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 23:20 Güncelleme: 06.12.2023 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de turşu bidonları arasında 498 gram sentetik uyuşturucu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de durdurulan bir yolcu otobüsünde, 498 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünü kontrol amacıyla durdurdu.

        Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan Tolga T'ye ait turşu bidonları arasında kamufle poşet içinde gizlenmiş 498 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Tolga T, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fırtına kupada üç golle turladı
        Fırtına kupada üç golle turladı
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        17 yaşındaki kızlarını öldürdükleri iddia edilen anne baba için akıl sağlığı raporu istendi
        17 yaşındaki kızlarını öldürdükleri iddia edilen anne baba için akıl sağlığı raporu istendi
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Balıkesir'de jandarma ekipleri asayiş uygulamasında 9 şüpheliyi yakaladı
        Balıkesir'de jandarma ekipleri asayiş uygulamasında 9 şüpheliyi yakaladı
        Edremit'te İspanyol uzmanlar zeytinyağı tadım eğitimi veriyor
        Edremit'te İspanyol uzmanlar zeytinyağı tadım eğitimi veriyor
        Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
        Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çocuklara kodlama eğitimi veriyor
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çocuklara kodlama eğitimi veriyor
        Balıkesir'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dev...
        Balıkesir'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dev...