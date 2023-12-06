Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:Bandırma17 Eylül

Hakemler: Semih Kurt, Ramazan Ufuk Avdaş, Furkan Ulu

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Emirhan Aydoğan, Soukou, Mustafa Saymak (Dk. 78 Aygün Özışıkyıldız), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Mert Çelik, Yusuf Erdem Gümüş, Sitoe, Bobadilla (Dk. 68 Mervan Yusuf Yiğit), Levent Ayçiçek (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Mücahit Albayrak (Dk. 60 Emre Batuhan Adıgüzel)

Somaspor: Arda Ünal, Burak Bozbey, Enes Tayfun (Dk. 58 Muhammet Ensar Akgün), Mehmet Refik Can, Kamil Fidan (Dk. 46 Kenan Fakılı), Yasin Yıldız, Ahmet Hakan Demirli (Dk. 68 Arda Çolak), Erdem Aygül, Ersel Ayberk Karaca (Dk. 46 Ceyhun Çoban), Murat Şevik, Özgür Kazar (Dk. 78 Rojhat Sağlam)

Goller: Dk. 16 Metehan Mimaroğlu, Dk. 76 Rahmetullah Berişbek, Dk. 90+3 Mervan Yusuf Yiğit (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 77 Muhammet Ensar Akgün (Somaspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Enes Tayfun, Dk. 87 Erdem Aygül (Somaspor)

BALIKESİR

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