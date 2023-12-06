Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çocuklara kodlama eğitimi veriyor

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki NE10 Şehir Teknolojileri Atölyesi, 18 ilçede 8-17 yaş grubu çocuklara ücretsiz kodlama eğitimi sunarak geleceğin kodlarını ve teknolojilerini öğretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çocuklara kodlama eğitimi veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki NE10 Şehir Teknolojileri Atölyesi, 18 ilçede 8-17 yaş grubu çocuklara ücretsiz kodlama eğitimi sunarak geleceğin kodlarını ve teknolojilerini öğretiyor.

        Uzman yazılım eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştirilen atölye, çocuklara sadece bilgisayar kullanımını değil, aynı zamanda problem çözme yeteneklerini, eleştirel düşünce kapasitelerini ve takım çalışması becerilerini de kazandırmayı amaçlıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı açıklamada, NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından başlatılan NE10 Şehir Teknolojileri Atölyesi için Balıkesir'in büyük bir rekabetin içinde yer aldığına dikkati çekerek, "Dünya, değişmeyenlerin yer aldığı bir dünya değil. Bugün ne kadar güçlü olursak olalım, zamanla yarışamazsak ve gençlerimizi geleceğin şartlarına göre hazırlayamazsak geride kalırız. Biz sadece bugünü değil, geleceği tasarlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Balıkesir'de gençlere yönelik çeşitli alanlarda yatırımlar yapıldığını kaydeden Yılmaz, "Spor, teknoloji, ve geleceği yönetme alanında farklı projelerimiz var. Velilerimizden beklentimiz, bize güvenmeleri, çocuklarını bize emanet etmeleri ve destek olmalarıdır. Geri kalanı bizim sorumluluğumuzda. Yakın gelecekte büyük değişimler yaşanacak çünkü yazılım her şeyi kontrol etmeye başlayacak. Bu alanda öncü olacak gençleri yetiştirmek bizim görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        "Düşmana değil dosta ihtiyacımız var"
        "Düşmana değil dosta ihtiyacımız var"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dev...
        Balıkesir'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil dev...
        Bandırma'da yağlı boya karma resim sergisi açıldı
        Bandırma'da yağlı boya karma resim sergisi açıldı
        Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı
        Balıkesir'de çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı
        Gönen'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Gönen'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı
        Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı