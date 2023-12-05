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        Gönen'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:59
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        Gönen'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüpheliye ait araç ve eve baskın yaptı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 315 adet uyuşturucu hap ve iki cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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