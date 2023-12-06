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        Balıkesir'de çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 00:07 Güncelleme: 06.12.2023 - 00:21
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        Balıkesir'de çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bozyokuş Mahallesi'nde sokakta yapılan asker eğlencesi sırasında M.Y.K. ile oğlu E.K. aralarında husumet bulunan ailenin bulunduğu noktaya doğru tüfekle ateş etti.

        Kavgada, eğlencedeki M.K, G.Ö, Y.Ö, A.K, Y.E, G.K, F.Ö, L.H. ve G.K. tüfeklerden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.K'yi gözaltına alırken babası M.Y.K'yi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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