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        Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        Balıkesir merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:12
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        Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı
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        Balıkesir merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat ticaretine yönelik Balıkesir'in Burhaniye, Ayvalık, Gömeç, Edremit ilçeleri ile İstanbul, Çanakkale ve İzmir'deki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramalarda, 4 tabanca ve 4 şarjör, 170 tabanca fişeği ile 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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