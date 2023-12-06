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        Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

        –Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik ekipler uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:55
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        Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
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        –Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik ekipler uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

        Alınan bilgiye göre polis ekiplerinin Ayvalık’taki bir araca yönelik yaptıkları operasyonda çeşitli miktarlarda ele geçirdi.

        Ekipler konuyla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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