Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

–Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik ekipler uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre polis ekiplerinin Ayvalık’taki bir araca yönelik yaptıkları operasyonda çeşitli miktarlarda ele geçirdi.

Ekipler konuyla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.