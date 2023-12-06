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        Edremit'te İspanyol uzmanlar zeytinyağı tadım eğitimi veriyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Uluslararası Zeytin Konseyinin (UZK) katkılarıyla Edremit Ticaret Odası tarafından düzenlenen organizasyonda, yabancı uzmanlar tarafından "Uluslararası Zeytinyağı Tadım Eğitimi" veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:34 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:47
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        Edremit'te İspanyol uzmanlar zeytinyağı tadım eğitimi veriyor
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Uluslararası Zeytin Konseyinin (UZK) katkılarıyla Edremit Ticaret Odası tarafından düzenlenen organizasyonda, yabancı uzmanlar tarafından "Uluslararası Zeytinyağı Tadım Eğitimi" veriliyor.

        Edremit Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İspanya'dan gelen sızma zeytinyağı uzmanı Placido Pascual Morales ve Grasa Enstitüsünden Wenceslao Moreda, katılımcıları bilgilendirdi.

        Türkiye'nin zeytin üretimi yapılan bölgelerinden 20 kişinin yer aldığı 5 günlük eğitimin sonunda katılımcılar, zeytinyağı tadımı uzmanlık belgesi alacak.

        Moreda, gazetecilere, zeytinyağında duyusal analizi geliştirmek için Türkiye'de bulunduklarını söyledi.

        Zeytinyağında en önemli unsurun, ürünü tat ve karakteristik özellikleri bakımından tanımlayabilmek olduğunu belirten Moreda, "Hem duyusal hem de kimyasal olarak karakteristik özelliklerini tanımlarsak iyi bir zeytinyağı diyebiliriz." ifadesini kullandı.

        Morales ise Türkiye'de üretilen zeytinyağını çok iyi bulduğunu dile getirerek, katılımcılarla deneyimlerini paylaşmaktan onur duyduğunu aktardı.

        Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, bu eğitimlerin UZK'nin faaliyetleri arasında yer aldığını anlattı.

        Etkinliği, Edremit Ticaret Odası ve UZK yetkilileriyle temasa geçerek organize ettiklerini bildiren Tan, "Buraya çok değerli iki uzman geldi. Bu çok önemli çünkü eğitim her şeyin başıdır, bilgi güçtür." dedi.

        Edremit Ticaret Odası Edremit Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Yüksek Kimya Mühendisi Zülal Taner de eğitimde zeytinyağının kalite kriterlerini nelerin etkilediğini öğrendiklerini belirtti.

        Taner, zeytinyağındaki olumlu ve olumsuz özelliklerin hangi aşamada neden kaynaklandığı konusunda da bilgi sahibi olduklarını dile getirdi.

        Eğitime katılan Ergül Şekersöz ve Oğuzhan Uysal da etkinlikte coğrafi işareti Avrupa Birliği'nden tescilli Edremit zeytini ve zeytinyağını ileriye taşıyacak bilgiler edindiklerini kaydetti.

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