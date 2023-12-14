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        Edremit'te aranan 18 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamada çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:53
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        Edremit'te aranan 18 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamada çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı.

        İlçe genelinde mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında 1025 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 18 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, 5 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahla ait 4 adet kartuş, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 29 mermi ele geçirildi.

        Ayrıca, operasyonda 17 umuma açık alan denetlendi. Trafik uygulamasında ise 64 araç kontrol edildi. 12 araçla ilgili sürücülere toplam 24 bin 360 lira trafik cezası uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi, 63 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan toplam 224 personel ile yapılan uygulama gece boyunca sürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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