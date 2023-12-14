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        Balıkesir'de 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:08
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        Balıkesir'de 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta 3'ü Sudan, 3'ü Yemen uyruklu 6 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

        Bu kişilerin yurt dışına gitmesine aracılık ettiği öne sürülen aracın sahibini gözaltına alan ekipler, yediemin otoparkına çektikleri araçta 13 can yeleği ele geçirdi.

        Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 6 düzensiz göçmene yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Yakalanan yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldığı, göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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